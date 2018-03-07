{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 марта 2018
06 марта 2018
17:49  07 марта 2018 2

СКР ищет свидетелей резонансного ДТП с участием пьяного следователя в ХМАО

Интервью с руководителем следственного управления СКР по ХМАО-Югре Ахмедзяновым Анваром. Ханты-Мансийск, Ахмедзянов Анвар
С приходом Анвара Ахмедзянова следствие заново взялось за расследование скандального ДТП с пьяным сыщикомФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по ХМАО ищет очевидцев резонансного ДТП в Сургуте. По версии источника в силовых структурах, свидетели нужны, чтобы посадить высокопоставленного следователя.

Уголовное дело расследуется уже полтора года. В ноябре 2016 года в районе торгового центра «Аура» в городе Сургуте водитель на легковом автомобиле Mercedes сбил женщину, которая погибла на месте происшествия. За рулем находился исполнявший на тот момент обязанности руководителя сургутского межрайонного следственного отдела Алексей Марочкин. Свидетели утверждали, что он мог быть нетрезв, но по первоначальной версии следствия, погибшая шла вдоль дороги вне пешеходного перехода, в направлении, попутном проезжавшему транспорту, а Марочкин сел за руль сильно уставшим.

ДТП занимается отдел по расследованию особо важных дел. По версии источника агентства, после прихода нового главы СУ СКР по ХМАО Анвара Ахмедзянова попытки прикрыть коллегу были пресечены, но сыщикам нужны доказательства вины Алексея Марочкина — часть свидетельских показаний якобы исчезла. Официально в ведомстве эту версию отрицают. «Решили расширить круг свидетелей, вдруг кто-то что-то видел, появятся новые обстоятельства. Поэтому ищем новых очевидцев», — прокомментировал и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по ХМАО по взаимодействию со СМИ Олег Меньших.

Как ранее сообщало «URA.RU», с трагическим ДТП было связано несколько скандалов. Глава СКР Александр Бастрыкин даже направлял в регион следователей из главного управления. Это произошло после жалобы адвоката родственников погибшей женщины Дмитрия Порчуляна на действия местных силовиков — он уверял, что в отношении него сфабриковали дело о взяточничестве.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров