СКР ищет свидетелей резонансного ДТП с участием пьяного следователя в ХМАО

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по ХМАО ищет очевидцев резонансного ДТП в Сургуте. По версии источника в силовых структурах, свидетели нужны, чтобы посадить высокопоставленного следователя.
Уголовное дело расследуется уже полтора года. В ноябре 2016 года в районе торгового центра «Аура» в городе Сургуте водитель на легковом автомобиле Mercedes сбил женщину, которая погибла на месте происшествия. За рулем находился исполнявший на тот момент обязанности руководителя сургутского межрайонного следственного отдела Алексей Марочкин. Свидетели утверждали, что он мог быть нетрезв, но по первоначальной версии следствия, погибшая шла вдоль дороги вне пешеходного перехода, в направлении, попутном проезжавшему транспорту, а Марочкин сел за руль сильно уставшим.
ДТП занимается отдел по расследованию особо важных дел. По версии источника агентства, после прихода нового главы СУ СКР по ХМАО Анвара Ахмедзянова попытки прикрыть коллегу были пресечены, но сыщикам нужны доказательства вины Алексея Марочкина — часть свидетельских показаний якобы исчезла. Официально в ведомстве эту версию отрицают. «Решили расширить круг свидетелей, вдруг кто-то что-то видел, появятся новые обстоятельства. Поэтому ищем новых очевидцев», — прокомментировал и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по ХМАО по взаимодействию со СМИ Олег Меньших.
Как ранее сообщало «URA.RU», с трагическим ДТП было связано несколько скандалов. Глава СКР Александр Бастрыкин даже направлял в регион следователей из главного управления. Это произошло после жалобы адвоката родственников погибшей женщины Дмитрия Порчуляна на действия местных силовиков — он уверял, что в отношении него сфабриковали дело о взяточничестве.