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Главные новости Пермского края
15:19  07 марта 2018 1

Хакеры ограбили платежную систему, через которую пермяки платят за «коммуналку»

Хакер, IT (иллюстрации), компьютер, хакер, взлом, хакерство, компьютерная грамотность
Хакеры обошли защиту платежной системыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трое хакеров в Перми удаленно взломали сервер и сняли 3,6 миллиона рублей со счета компании, занимающейся приемом коммунальных и прочих платежей от населения. Уголовное дело о мошенничестве в сфере компьютерной информации рассматривается в Свердловском районном суде.

Как рассказали «URA.RU» в Свердловской районной прокуратуре Перми, летом 2016 года посредством электронной переписки в компьютерную систему ООО «Информ» (владеет сетью платежных терминалов по Перми, а также мобильной платежной системой «Центральная касса») была внедрена программа-троян, с помощью которой злоумышленники смогли получить доступ к счетам компании и перечислить с ее счета более 3,6 миллиона рублей.

Более года правоохранителям понадобилось для установки личностей подозреваемых. По версии следствия, преступление было совершено группой из трех лиц. Но на скамье подсудимых в настоящее время находится один обвиняемый, 34-летний житель краевой столицы Роман М. (имя изменено по просьбе гособвинения). Последним местом своей работы подсудимый указывает операции с криптовалютами. Мужчина полностью признал свою вину, ему грозит до шести лет лишения свободы. Дело рассматривается в особом порядке.

Еще с одним исполнителем, чье имя правоохранители не раскрывают, продолжаются следственные действия. Возможно, в скором времени он также предстанет перед судом. Личность организатора преступления так и не была установлена. С исполнителями он общался исключительно посредством социальных сетей, называя себя «Флейм».

Александр Соснин
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