В России резко вырос спрос на микрокредиты

11:40 11 марта 2018 0

В 2017 году 8 миллионов россиян обратились за микрозаймами Фото: depositphotos.com © URA.RU

В России резко вырос спрос на микрозаймы. По данным Цетробанка, в 2017 году в микрокредитные организации обратилось более 8 миллионов граждан, что на 62,4% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что средний размер займа составил 9,5 тысяч рублей. Средняя сумма, запрашиваемая индивидуальными предпринимателями — 604 тысячи, юридические лица занимают чуть больше — 750 тысяч. Представители ЦБ отмечают, что в большинстве случаев (58%) россияне берут микрозаймы для потребительских целей. Доля займов на развитие малого и среднего бизнеса составляет 20%, еще 22% приходится на случаи, когда люди занимают деньги «до зарплаты».

«В условиях отсутствия у части населения доступа к кредитным продуктам банков это не угроза, а буквально спасение. В отличие от займов у знакомых или тем более „черных кредиторов“ это цивилизованный способ решить временные финансовые трудности», — цитирует замначальника управления надзора за рынком микрофинансирования ГУ Банка России по ЦФО Эдуарда Сафаряна агентство «Регнум».

Как напоминает «Экономика сегодня», в 2017 году президент России Владимир Путин заявил, что недобросовестные кредитные организации хуже «старухи-процентщицы» из романа «Преступление и наказание». «Эта действительно известная бабушка из Достоевского, она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», — заметил глава государства.