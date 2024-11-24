Взрыв произошел на базах отдыха в пригороде Сум, где разместились бойцы ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, инцидент произошел в ночь на 24 ноября.
«В два часа ночи в пригороде Сум слышен был взрыв. Прилетело хорошо, но без детонации», — заявил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что звук доносился с северо-востока, куда спустя некоторое время направились машины скорой помощи. Выяснилось, что там находятся базы отдыха «Солнечная поляна», «Росинка» и «Металлург», где расположились украинские подразделения. По данным заказов продовольствия, на этих трех базах находилось около 500 членов данных формирований.
Он также сообщил об ударах в районе Ромны Сумской области, где ВСУ использовали территорию кинологического центра, которая ранее принадлежала ракетной военной части. По его словам, там также временно разместились их подразделения.
Двумя днями ранее в Сумах уже были слышны взрывы. Тогда была объявлена воздушная тревога. По информации РИА Новости, взрыв был со стороны бывшего училища.
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