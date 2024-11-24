В подполье сообщили о взрывах на базах отдыха в пригороде Сум, где разместились бойцы ВСУ

Подполье: в пригороде Сум были слышны взрывы со стороны баз отдыха ВСУ
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Сильный взрыв произошел в пригороде Сум, где находились около 500 солдат ВСУ
Сильный взрыв произошел в пригороде Сум, где находились около 500 солдат ВСУ Фото:
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Взрыв произошел на базах отдыха в пригороде Сум, где разместились бойцы ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, инцидент произошел в ночь на 24 ноября.

«В два часа ночи в пригороде Сум слышен был взрыв. Прилетело хорошо, но без детонации», — заявил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что звук доносился с северо-востока, куда спустя некоторое время направились машины скорой помощи. Выяснилось, что там находятся базы отдыха «Солнечная поляна», «Росинка» и «Металлург», где расположились украинские подразделения. По данным заказов продовольствия, на этих трех базах находилось около 500 членов данных формирований.

Он также сообщил об ударах в районе Ромны Сумской области, где ВСУ использовали территорию кинологического центра, которая ранее принадлежала ракетной военной части. По его словам, там также временно разместились их подразделения. 

Двумя днями ранее в Сумах уже были слышны взрывы. Тогда была объявлена воздушная тревога. По информации РИА Новости, взрыв был со стороны бывшего училища.

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Взрыв произошел на базах отдыха в пригороде Сум, где разместились бойцы ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, инцидент произошел в ночь на 24 ноября. «В два часа ночи в пригороде Сум слышен был взрыв. Прилетело хорошо, но без детонации», — заявил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что звук доносился с северо-востока, куда спустя некоторое время направились машины скорой помощи. Выяснилось, что там находятся базы отдыха «Солнечная поляна», «Росинка» и «Металлург», где расположились украинские подразделения. По данным заказов продовольствия, на этих трех базах находилось около 500 членов данных формирований. Он также сообщил об ударах в районе Ромны Сумской области, где ВСУ использовали территорию кинологического центра, которая ранее принадлежала ракетной военной части. По его словам, там также временно разместились их подразделения.  Двумя днями ранее в Сумах уже были слышны взрывы. Тогда была объявлена воздушная тревога. По информации РИА Новости, взрыв был со стороны бывшего училища.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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