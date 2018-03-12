В Магнитогорске Челябинской области загорелась маршрутное такси №46. Происшествие произошло на пересечении улиц Московской и Карла Маркса. Инцидент попал на видео, кадры опубликовали в группе «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи соцсети посетовали на давно не обновляющийся парк маршруток и на то, что никто из проезжающих мимо автомобилистов не помог сбить пламя. В Сети написали, что, судя по сведениям очевидцев, пострадавших нет. В пресс-службе управления МВД по Магнитогорску «URA.RU» рассказали, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и проводится экспертиза, которая займет длительное время.
В феврале прошлого года в Магнитогорске повысился проезд в маршрутных такси. Спустя год ФАС предписала снизить цены на проезд четырем индивидуальным предпринимателям, которые занимаются пассажирскими перевозками в городе. Как писало «URA.RU», они должны были исполнить это требование до 7 марта 2018 года.