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Главные новости Челябинской области
12:31  09 февраля 2018 0

Челябинские антимонопольщики потребовали снизить цены в маршрутках

Маршрутки. Челябинск., остановка, маршрутка, пассажир, общественный транспорт
Стоимость снизится на пять рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Антимонопольщики предписали снизить цены на проезд четырем индивидуальным предпринимателям, которые занимаются пассажирскими перевозками в Магнитогорске. Требование должно быть исполнено не позже 7 марта 2018 года.

По мнению Челябинского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), цены следует снизить с 25 до 20 рублей. В региональном ведомстве сообщили, что предписание относится к маршрутам №13, №15, №22, №50, №48, №40, №55, №47, №33, №37 и №56. Ранее УФАС установило, что предприниматели нарушили закон о защите конкуренции: в конце февраля-начале марта прошлого года они заключили соглашение, которое соответствовало экономическим интересам всех участников картеля, повысив цены. В отношении правонарушителей возбудят административные дела.

Ранее «URA.RU» писало о подорожании проезда в маршрутках Магнитогорска с 20 до 25 рублей. Оно произошло еще в феврале прошлого года. Тогда антимонопольщики обещали проверить законность действий «маршрутчиков», а в мэрии города сразу назвали увеличение стоимости незаконным.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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