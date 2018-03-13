В Кургане отложили приговор застройщику, из-за которого задерживали чиновников и обыскивали мэрию

11:12 13 марта 2018 0

Алексей Богомолов (слева) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский областной суд перенес дату оглашения приговора по делу застройщика Алексея Богомолова, которого обвиняют в махинациях с земельными участками. Новое рассмотрение апелляции назначено на 3 апреля, передает корреспондент «URA.RU»

Застройщик Алексей Богомолов городским судом приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения за махинации с земельными участками в Кургане. Однако с этим решением не согласна сторона обвинения. Прокурор Алексей Киселев заявил в ходе заседания, что выводы городского суда не соответствуют обвинению и он требует пересмотра дела. Сторона защиты настаивает на условном сроке для Алексея Богомолова. В ходе заседания выступил оправданный по факту получения взятки начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия областного правительства Дмитрий Бровко. Его подробный рассказ об обстоятельствах выделения участков для Богомолова стал поводом для того, чтобы отложить решение по апелляции.

Алексей Богомолов признан виновным в двух эпизодах причинения ущерба муниципалитету (пункт «б» статьи 165 УК РФ) при получении земельных участков в Кургане. Ущерб, по данным обвинения, составил более 20,5 млн рублей. Вина предпринимателя в даче взяток чиновникам осталась недоказанной. После возбуждения уголовного дела и ареста Богомолова были задержаны Дмитрий Бровко, а также замдиректора городского департамента ЖКХ Владимир Вертунов и бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства городского департамента