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13 марта 2018
19:32  13 марта 2018 0

За два года число бурых медведей в России сократилось на треть. По вине граждан нашей страны

Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Прокуратура подготовила доклад о ситуации правительствуФото: pixabay.com

Число бурых медведей уменьшилось с 225 тысяч особей в 2015 году до 143 тысяч в 2017 году, заявил замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Георгий Авагумян на форуме ведомства «Надзор в экологической сфере».

Форум "Надзор в экологической сфере" в Генеральной прокуратуре России. Москва, надыршин евгений
Евгений Надыршин заявил, что лес губят и лесные пожары. В прошлом году их было около 10 тысяч
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Таким образом, всего за два года популяция медведей сократилась на 37,5%. «По инициативе начальника Главка мы подготовим доклад о ситуации в правительство России», — заявил Авагумян. По словам прокурора, главной причиной снижения численности медведей стали действия браконьеров. Он напомнил, что в конце декабря 2017 года в Забайкалье был задержан россиянин, который попытался вывезти в Китай полтысячи медвежьих лап.

От действий преступников страдают и леса, заявил начальник отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Евгений Надоршин. «За 2017 год было вырублено 1,7 млн кубических метров древесины. 49% всех незаконных рубок совершены неустановленными лицами», — заявил прокурор. Более 65% всех вырубок приходится на Иркутскую область.

Станислав Захаркин
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