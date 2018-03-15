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15 марта 2018
14 марта 2018
06:55  15 марта 2018 0

Госдеп США раскритиковал визит Путина в Крым

Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., США, госдеп
По мнению ведомства, крымчан принудили голосовать за вхождение Крыма в состав РоссииФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Госдеп США прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Крым, приуроченный к четвертой годовщине вхождения полуострова в состав РФ. В связи с этим, внешнеполитическое ведомство США выпустило в среду, 14 марта, заявление под названием «Крым — это Украина».

В документе Вашингтон обвиняет Россию в «ложном притязании на украинскую территорию» и «пренебрежении международным порядком и неуважительном отношении к территориальной целостности суверенных наций», передает RT.

Помимо этого, Госдеп США заявил, что пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине, санкции, которые были введены после вхождения Крыма в состав страны, будут продолжаться. По словам официального представителя Госдепа Хизер Науэрт, в 2014 году жители Крыма голосовали на референдуме о присоединении полуострова к России под пристальным вниманием вооруженных войск РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил Крым, проехался по готовому участку автодорожной части Крымского моста, а также проверил, как осуществляется его строительство. Российский лидер выразил надежду, что открыть движение по мосту будет возможно уже этим летом.

Александр Черноскутов
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