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14 марта 2018
22:27  14 марта 2018 5

Путин осмотрел готовый участок Крымского моста. ФОТО

Президент надеется, что автомобильное движение по мосту откроют уже летомФото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проехал по готовому участку автодорожной части Крымского моста и проверил, как движется его строительство. Глава государства прибыл на самый большой пролет моста на автобусе со стороны Краснодарского края.

Президент не только проехал по готовой части моста, но и прошел через автомобильную арку в направлении Крыма, пишет портал RT. Владимир Путин также выразил надежду, что открыть движение по мосту удастся уже летом, чтобы россияне смогли воспользоваться им в разгар туристического сезона, отмечает сайт «Подмосковье сегодня». Президент поразился масштабам строительства и тому, что некоторые операции строители смогли провести фактически за считанные часы.

Напомним, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года, уже в 2018 году по нему должно начаться движение автомобилей, а в 2019 — поездов. Мост соединит Крым и Краснодарский край, его длина будет равна 19 километрам.

Дарья Корчак
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