15:25 15 марта 2018 0

Инцидент произошел в районе ЧТЗ (фото архивное) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Накануне вечером водитель маршрутного такси №91 сбил школьницу, в результате девочку пришлось госпитализировать. Инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе.

По словам очевидцев, происшествие случилось на перекрестке улиц Горького и Карпенко в районе ЧТЗ. Маршрутка следовала в сторону Ленинского района по маршруту №91, пишет 74.ru. Девочку увели в больницу на реанимационном автомобиле. Информацию о дорожно-транспортном происшествии подтвердили в городской ГИБДД.

«Около дома №51 по улице Горького 40-летний водитель Citroen Jumper совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.

Ранее в Минстрансе РФ предложили разделить водительские права на две категории — для любителей и профессионалов, напоминает «Национальная служба новостей». Профессионалами, согласно инициативе, предложили считать таксистов, дальнобойщиков, а также других граждан, управляющих автомобилем по найму. Обучение такие водителей будет проходить по особым программам, а в водительском удостоверении будет отметка о «профессиональной компетентности».