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Главные новости Челябинской области
11:55  16 марта 2018 0

На уральском заводе работников поощряют за экономию энергии

Бригады доменщиков премируют за лучшие результатыФото: управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») продолжается реализация проекта по организации учета затрат. В его рамках руководство комбината совершенствует систему персональной ответственности за эффективное использование энергоресурсов.

Реализация проекта, затрагивающего доменный цех и листопрокатный цех №5, началась в 2015 году. В помещениях обследовали места возникновения затрат и определили, где и какие ресурсы можно сэкономить в течение смены. В помощь рабочим создали специальную программу, позволяющую видеть расход энергоносителей в режиме онлайн, сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Соревнования проводятся между бригадами доменных печей. Победителями признаются те бригады, у которых среднесменный расход контролируемых ресурсов по МВЗ получается наименьшим. Для заинтересованности рабочих ввели систему премирования. В ПАО «ММК» рассказали, что с помощью программы уже удалось добиться ежемесячной экономии ресурсов, которые тратятся на хозяйственные нужды, в пять процентов. Реализация проекта по организации учета затрат на хозяйственные нужды продолжится.

Ксения Томашова
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