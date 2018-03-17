В ДТП никто не пострадал
В Металлургическом районе Челябинска на трамвайных путях столкнулись дорожный КАМАЗ и Renault Clio. От удара у легковушки отвалился бампер.
По словам очевидцев КАМАЗ двигался очень быстро и не успел затормозить, пишет портал 74.ru. «У легковушки даже бампер отвалился от удара! В иномарке две женщины было», — говорят свидетели ДТП.
Информацию о происшествии подтвердили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска. «На перекрестке шоссе Металлургов и улицы Хлебозаводской столкнулись КАМАЗ КДМ с 50-летними мужчиной за рулем и Renault Clio с 43-летней женщиной за рулем. В ДТП никто не пострадал. Проводится проверка», — пояснили в городской ГИБДД.