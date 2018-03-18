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Главные новости Югры
23:36  18 марта 2018 0

В Югре четыре кандидата в президенты не набрали даже одного процента

ВЫБОРЫ 2018. Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой на избирательные участки. Сургут , урна для голосования, полиция, голосование, выборы 2018, избирательный участок, женщина в форме
Жители ХМАО голосовали активно и в основном за действующего президентаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Избирком ХМАО начал публиковать первые предварительные итоги голосования на участках в Югре. Сейчас данные комиссии практически совпадают с результатами экзитполов.

Пока что обработано около 13 тысяч бюллетеней при общем числе проголосовавших в ХМАО 766 тысячах человек. Действующий глава государства Владимир Путин получил поддержку 75% югорчан. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 8%, Ксения Собчак — 1,43%. Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский набрали каждый от 0,47 до 0,87%.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Югра на выборах президента отметилась высокой явкой. В окружном избиркоме агентству сообщили, что на 19:30 показатель активности избирателей составил 68,2%. По сравнению с 2012 годом явка увечилась более чем на 7%. В лидерах — сельские территорий Югры.

В 2018 году в выборах президента участвовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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