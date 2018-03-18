В Югре четыре кандидата в президенты не набрали даже одного процента

Избирком ХМАО начал публиковать первые предварительные итоги голосования на участках в Югре. Сейчас данные комиссии практически совпадают с результатами экзитполов.
Пока что обработано около 13 тысяч бюллетеней при общем числе проголосовавших в ХМАО 766 тысячах человек. Действующий глава государства Владимир Путин получил поддержку 75% югорчан. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 8%, Ксения Собчак — 1,43%. Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский набрали каждый от 0,47 до 0,87%.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Югра на выборах президента отметилась высокой явкой. В окружном избиркоме агентству сообщили, что на 19:30 показатель активности избирателей составил 68,2%. По сравнению с 2012 годом явка увечилась более чем на 7%. В лидерах — сельские территорий Югры.
В 2018 году в выборах президента участвовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).