{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Фейковые нарушения на выборах — меняем на легендарный приз! КОНКУРС «URA.RU»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
17 марта 2018
16 марта 2018
Главные новости Пермского края
23:37  18 марта 2018 0

В Прикамье на выборах президента Путин лидирует с огромным отрывом

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Сегодня пермяки оказали однозначную поддержку Владимиру ПутинуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Выборы президента в Прикамье закончились уверенной победой Владимира Путина. На данный момент он опережает ближайшего конкурента на 65%.

К этой минуте обработано порядка 12% бюллетеней. Действующий глава государства лидирует — он набрал 75,63% голосов. На втором месте представитель КПРФ Павел Грудинин — 10,7%. У Владимира Жириновского (ЛДПР) — 6,93%.

Другие кандидаты пока сильно отстают от конкурентов. Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 1,92%. Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,23%. Менее процента голосов избирателей пока набирают Борис Титов («Партия Роста»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).

В ближайшие часы информация о результате голосования будет актуализироваться.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров