В Прикамье на выборах президента Путин лидирует с огромным отрывом

Выборы президента в Прикамье закончились уверенной победой Владимира Путина. На данный момент он опережает ближайшего конкурента на 65%.
К этой минуте обработано порядка 12% бюллетеней. Действующий глава государства лидирует — он набрал 75,63% голосов. На втором месте представитель КПРФ Павел Грудинин — 10,7%. У Владимира Жириновского (ЛДПР) — 6,93%.
Другие кандидаты пока сильно отстают от конкурентов. Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 1,92%. Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,23%. Менее процента голосов избирателей пока набирают Борис Титов («Партия Роста»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).
В ближайшие часы информация о результате голосования будет актуализироваться.