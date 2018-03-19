На Южном Урале с торгового центра ветром сорвало кровлю

Жители Миасса столкнулись с последствиями ураганного ветра, порывы которого минувшей ночью достигали 22 метров в секунду. Стихия буквально оторвала часть кровли с торгового центра «Слон» в центре города.
Сейчас территория торгового комплекса, с крыши которого ветром снесло около 500 квадратных метров кровли, оцеплена. На месте работают специалисты из городских экстренных служб, передает сайт newsmiass.ru. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет, припаркованные у ТРЦ автомобили также не были повреждены. В настоящее время оценивается ущерб, нанесенный торговому центру в результате разгула стихии.
Накануне Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждал об ухудшении погоды в ночное время. Днем 19 марта метеорологи также прогнозируют усиление ветра в регионе до 20-25 м/с, сильную гололедицу, местами метели и снежные заносы на дорогах.