{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 марта 2018
18 марта 2018
17 марта 2018
Главные новости Челябинской области
11:05  19 марта 2018 0

На Южном Урале с торгового центра ветром сорвало кровлю

Территория торгового центра оцеплена, работают экстренные службыФото: «Свободный Миасс», «ВКонтакте»

Жители Миасса столкнулись с последствиями ураганного ветра, порывы которого минувшей ночью достигали 22 метров в секунду. Стихия буквально оторвала часть кровли с торгового центра «Слон» в центре города.

Сейчас территория торгового комплекса, с крыши которого ветром снесло около 500 квадратных метров кровли, оцеплена. На месте работают специалисты из городских экстренных служб, передает сайт newsmiass.ru. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет, припаркованные у ТРЦ автомобили также не были повреждены. В настоящее время оценивается ущерб, нанесенный торговому центру в результате разгула стихии.

Накануне Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждал об ухудшении погоды в ночное время. Днем 19 марта метеорологи также прогнозируют усиление ветра в регионе до 20-25 м/с, сильную гололедицу, местами метели и снежные заносы на дорогах.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров