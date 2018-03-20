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20 марта 2018
19 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:53  20 марта 2018 0

Главный свердловский полицейский пожаловался на условия жизни своих подчиненных

Заседание заксобрания Со. Екатеринбург, бородин михаил
Михаил Бородин считает, что, если обеспечить квартирами всех участковых, качество их работы станет лучшеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин пожаловался на благосостояние участковых Екатеринбурга. По его словам, половина из них не имеет собственного жилья, что негативно сказывается на работе полицейских. Об этом генерал-лейтенант заявил во время доклада на заседании регионального Заксобрания.

«У нас у 50% участковых уполномоченных полиции Свердловской области нет собственного жилья, а три четверти из них проживают не на территории подведомственного участка», — заявил Бородин. По его мнению, это серьезная проблема, решение которой поспособствует повышению качества работы полицейских.

«Если бы можно было закреплять за ними сначала служебное жильё, а потом, через 10-15 лет службы, рассматривать вопрос о передаче его в собственность, это было бы большое подспорье», — сообщил начальник свердловского главка, намекая депутатам, чтобы те задумались о соответственном законопроекте.

Александр Пономарев
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