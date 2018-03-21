12:15 21 марта 2018 0

В ХМАО Наталья Комарова вернется только 23 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова отправилась в Москву. Цели визита главы региона в столицу РФ остаются в тайне. Об этом 21 марта «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, губернатор пробудет в Москве два дня и планирует провести несколько личных встреч, закрытых от прессы.

В департаменте общественных и внешних связей информацию о поездке подтвердили, но комментировать планы Натальи Комаровой отказались. «График мероприятий губернатора на 21 и 22 марта не содержит официальных публичных мероприятий», — сообщил агентству заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Галина Липатова.