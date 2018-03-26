16:47 26 марта 2018 0

Огонь вспыхнул в игровой комнате Фото: из группы «Инцидент Кемерово» во «ВКонтакте»

Начало пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» было заснято камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, что огонь вспыхнул в игровой комнате комплекса.

Как видно на записи, попавшей в Сеть, огонь вспыхнул мгновенно: на кадрах видна вспышка, произошедшая рядом с детским бассейном, наполненным поролоном. Причиной могло стать замыкание в расположенных неподалеку игровых автоматах, пишет телеканал 360.

Сразу после вспышки люди начали разбегаться. Через считанные секунды помещение заволокло черным дымом и разглядеть что-либо стало невозможным.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в столице Кузбасса произошел 25 марта. Первоначально сообщалось о гибели 48 человек, по последним данным, их число достигает уже 60. Большинство из них дети.