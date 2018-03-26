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26 марта 2018
Главные новости Москвы
16:47  26 марта 2018 0

Начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово зафиксировали камеры наблюдения. ВИДЕО

Огонь вспыхнул в игровой комнатеФото: из группы «Инцидент Кемерово» во «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Начало пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» было заснято камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, что огонь вспыхнул в игровой комнате комплекса.

Как видно на записи, попавшей в Сеть, огонь вспыхнул мгновенно: на кадрах видна вспышка, произошедшая рядом с детским бассейном, наполненным поролоном. Причиной могло стать замыкание в расположенных неподалеку игровых автоматах, пишет телеканал 360.

Сразу после вспышки люди начали разбегаться. Через считанные секунды помещение заволокло черным дымом и разглядеть что-либо стало невозможным.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в столице Кузбасса произошел 25 марта. Первоначально сообщалось о гибели 48 человек, по последним данным, их число достигает уже 60. Большинство из них дети.

Игорь Чукреев
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