В России будут отмечать День освобождения Крыма от фашистов

11:36 30 марта 2018 9

Предложение поступило от депутата Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России предложили учредить новый праздник — День полного освобождение города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Инициатором законопроекта выступил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Он предложил отмечать праздник 12 мая. Именно в этот день в 1944 году военные части фашистской Германии были окончательно разгромлены на территории Крымского полуострова, передает Nation News. Белик пояснил при этом, что введение новой памятной даты не предполагает выходного дня.

Поводом для разработки законопроекта назвали многочисленные обращения ветеранов Великой Отечественной войны, которые принимали участие в сражениях на полуострове. По информации «Федерального агентства новостей», документ уже одобрил профильный экспертный совет Госдумы. На рассмотрение нижней палаты парламента его планируется внести до 9 мая.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Госдуме предложили отменить в стране новогодние каникулы. По словам инициатора законопроекта, продолжительные новогодние праздники негативно отражаются на здоровье россиян и ведут к росту смертности.