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12 января 2018
11 января 2018
19:10  11 января 2018 9

Онищенко призвал лишить россиян новогодних каникул

Предновогодняя Москва, вечерний город, метро, 2018, новый год, иллюминация, чистые пруды
Длительные каникулы вредят здоровью россиянФото: Владимир Андреев © URA.RU

Продолжительные новогодние каникулы негативно отражаются на здоровье россиян и ведут к росту смертности. По мнению бывшего главного санитарного врача России, а ныне депутата Госдумы Геннадия Онищенко, гражданам следует возвращаться на работу 2 января.

«Я всегда был сторонником того, что эти праздники нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу», — заявил депутат в эфире телеканала «Россия 1».

Онищенко отметил, что длительные каникулы напрямую влияют на рост числа заболеваний и смертности из-за чрезмерного употребления алкоголя. Депутат напомнил, что в «Декаду ужасов» обостряется число травм, связанных c неправильным использованием пиротехники и ДТП.

В России Новый год отмечают 1 января с 1700 года по указу Петра I. Выходной 1 января ввели еще в дореволюционные времена для рабочих. В советское время новогодний выходной сначала был связан с празднованием Рождества и вскоре был отменен как буржуазный религиозный пережиток. Начиная с 1929 года празднование Рождества было официально запрещено, а Новый год стал обычным рабочим днем. Так продолжалось до 1947 года, когда 1 января было объявлено праздничным и выходным днем. В 1992 году к празднику присоединили 2 января. Когда Рождество (7 января) вновь стало выходным, к новогодним «каникулам» добавили еще 6 и 8 января. Таким образом, в новогодние праздники россияне отдыхают около десяти дней, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Сергей Макеев
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