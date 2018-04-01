08:35 01 апреля 2018 0

Исследователь обратил внимание на то, как именно были обнаружены улики Фото: Валентина Дегтерева

Контейнер из-под боевого отравляющего вещества появился на месте преступления уже после того, экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь увезли в больницу. К таким выводам пришел уральский исследователь Валентин Дегтерев, изучая кадры с места происшествия.

«В сети есть видео, как химики ищут следы ОВ у скамейки где нашли Скрипалей. В одном контейнере с мусором нашли треугольный предмет. Видимо пластиковый. Синего цвета. По тому, как активно начали использовать газоанализатор, стало ясно, что этот предмет имеет следы ОВ типа VX. Нашли, кстати, на камеру. Что доказывает мое предположение, что этот предмет был подброшен туда специально», — рассказывает Дегтерев о своем расследовании.

Как отмечает исследователь, нервно-паралитические ОВ действуют быстро,. Поэтому «улики» изначально планировалось для правдоподобности «найти» как можно ближе к месту обнаружения тел. Но потом организаторы провокации сочли, что информация о сильнодействующем яде в общественном месте вызовет панику у местных жителей. Поэтому фальшивые доказательства решили искать в доме Скрипаля, считает эксперт. В итоге там они их и обнаружили, напоминает «Русская планета».

Скрывавшийся в Лондоне экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью были отравлены в начале марта. Английские власти обвинил в произошедшем Россию, напоминает RT. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Несколько дней назад Юлия Скрипаль вышла из комы, она может самостоятельно есть и пить, сообщает RNS.