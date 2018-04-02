Раскрыты шокирующие пророчества Ванги о будущем России и третьей мировой войне

00:55 02 апреля 2018 0

Третья мировая война произойдет на религиозной основе, предсказывала Ванга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врач Ванги Иван Петров, который находился с провидицей до последних минут ее жизни, и ее личный биограф Жени Костадинова рассказали о ее самых тайных предсказаниях. В частности, речь шла о причинах третьей мировой войны и том, что изменится в России после прихода нового президента.

Как рассказал Петров в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ, Ванга предвидела, когда умрёт Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин [5 марта 1953 года], и как погибнет премьер-министр Индии Индира Ганди [убита своими телохранителями в 1984 году]. Что касается смены главы государства, Ванга предсказала серьезные изменения в России, когда у власти окажется президент по имени Владимир.

Хранительница откровений провидицы Жени Костадинова начала составлять картину будущего еще при ее жизни. В свое время Ванга рассказывала о неминуемой катастрофе из-за небрежного отношения человечества к природе, а также о том, что когда-нибудь питьевая вода будет стоить больше золота и нефти, и именно из-за нее в мире будут происходить «большие битвы».

Причины третьей мировой войны, по мнению провидицы, будут крыться на религиозной основе, причем коснется это противостояние абсолютно всех людей.