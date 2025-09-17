Задержки и отмены рейсов в России 17 сентября: что происходит в аэропортах страны

Ночью 17 сентября в России задержали и отменили ряд рейсов
В аэропортах России прошел ряд задержек и отмен рейсов
Ночью 17 сентября в аэропортах России обстановка оставалась спокойной. Все воздушные гавани работали штатно, однако во многих из них прошел ряд отмен и задержек рейсов. Об обстановке в аэропортах страны утром 17 сентября — в материале URA.RU.

Аэропорт Новосибирска

В Толмачево за ночь задержали рейсы в Ташкент, Худжанд и Красноярск. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Москвы, Нижнего Новгорода, Иркутска, Кемерово, Братска и Пекина.

Аэропорт Сочи

В аэропорту Сочи ночью 17 сентября задержали вылеты в Анталью, Казань, Москву, Самару, Якутск и Ульяновск. С опозданием прибыли рейсы из Казани, Антальи, Махачкалы и Стамбула.

Аэропорт Екатеринбурга

В Кольцово этой ночью ни один рейс не был задержан. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Сочи, Москвы, Баку, Намангана, Стамбула, Оша и Новосибирска.

Аэропорт Санкт-Петербурга

В Пулково минувшей ночью задержали рейсы в Анталью, Сочи и Калининград. С опозданием совершили посадку самолеты из Ярославля, Минеральных Вод и Антальи.

Аэропорты Москвы

В Шереметьево ночью 17 сентября отменили рейс в Пензу. Задержек рейсов за ночь не произошло. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Шанхая, Казани, Бодрума, Антальи, Сочи, Стамбула и Ташкента.

Во Внуково этой ночью отменили рейс в Бухару. Задержаны вылеты в Анталью, Сочи, Минеральные Воды, Якутск и Монастир. С опозданием прибыли рейсы из Бодрума, Еревана, Калининграда, Владикавказа, Астаны и Хургады.

В Домодедово минувшей ночью отменили рейсы в Самарканд и Куляб. Задержек за ночь не произошло. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Самары, Сочи, Ташкента и Тель-Авива.

