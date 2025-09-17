Газманов оценил шансы SHAMAN на победу в «Интервидении»

Народный артист России Олег Газманов высоко оценил шансы певца SHAMAN (Ярослава Дронова) на победу в международном песенном конкурсе «Интервидение». Он подчеркнул профессионализм артиста и выразил уверенность в его успехе.
«Шансы у него большие, и за него я буду болеть. Он хороший вокалист, он профессионал, все зависит от того, насколько хороша будет песня, насколько хорошо он с ней справится», — заявил Газманов в разговоре с ТАСС. Он отметил, что у Дронова столь большое число выступлений, что проблем не предвидится. Газманов выразил уверенность в том, что артист продемонстрирует высокий уровень исполнения.
Он также подчеркнул, что атмосфера конкурса будет сосредоточена на мастерстве, а не на эпатаже. «Я думаю, что направление нашего конкурса было всегда таково, что ценилось именно мастерство. Не какие-то ЛГБТ-движения (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) и подобное. У нас, [в России], — за музыку и за национальные приоритеты в ней», — поделился певец.
Артист выразил радость по поводу возрождения «Интервидения», отметив его уникальность по сравнению с «Евровидением». Конкурс, по его словам, делает акцент на музыкальном профессионализме и национальной идентичности.
«Интервидение», возрожденное после перерыва с 1980-х годов, состоится в Москве 20 сентября 2025 года. Россию представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN). Участие подтвердили более 20 стран, включая все государства БРИКС.
