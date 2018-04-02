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02 апреля 2018
16:40  02 апреля 2018 1

Губернатор Подмосковья приехал на ядовитую свалку «Ядрово». ВИДЕО

Международный инвестиционный форум
Воробьев попросил жителей проявить пониманиеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил полигон бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе и проконтролировал ход работ по ликвидации свалки. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Воробьев провел рабочее совещание с и. о. главы муниципалитета Андреем Вихаревым, заместителем председателя правительства области Александром Чупраковым и заместителем министра экологии Подмосковья Михаилом Сылкой. Губернатор отметил, что работа на полигоне ведется круглосуточно, и поделился планами на будущее. «На вторую карту будет приезжать только мусор с прилегающих районов. Мы поставим обязательным условием здесь — сделать мусоропереработку и очистную станцию», — рассказал он. Также глава области попросил жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и дождаться старта дегазации, которая позволит существенно снизить неприятный запах и негативное влияние на окружающую среду, передает сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее на мусорном полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, после чего в Волоколамске на ухудшение здоровья пожаловалось много детей. Некоторых госпитализировали. Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев сообщил, что в городе поэтапно введут режим ЧС и до устранения проблемы вывезут беременных женщин и детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что мусорный полигон «Ядрово» будет закрыт и впоследствии рекультивирован, а компания, которая использует свалку, понесет ответственность за отравление местных жителей. В Кремле борьбу с выбросами свалочного газа назвали «научной задачей», писало «URA.RU».

Ксения Томашова
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