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02 апреля 2018
01 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
20:14  02 апреля 2018 1

Сын советника Куйвашева занял пост замминистра соцполитики Свердловской области

Ранее Гайда работал замминистра энергетики и ЖКХ Среднего УралаФОТО: сайт правительства Свердловской области

Кресло нового заместителя министра соцполитики Свердловской области занял Сергей Гайда. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном департаменте информационной политики. Гайде предстоит курировать внедрение единой социальной карты. Контракт чиновника рассчитан на три года.

Сергей Гайда — сын советника губернатора Евгения Куйвашева Анатолия Гайды. Ранее он занимал должность заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. После него этот пост 23 марта занял Егор Свалов, который, в свою очередь, работал главой комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга.

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Директор департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов в разговоре с «URA.RU» пояснил, что в его назначении нет ничего удивительного: «Обычное движение по горизонтали. Накопленный в минЖКХ опыт, в том числе по работе с социально незащищенными группами населения Сергей Анатольевич теперь реализует в минсоцполитики. К тому же вы видите, что подобная рокировка произошла с минздравом — Диляра Медведская перешла из минздрава в минсоцполитики».

При увольнении Гайды с предыдущей должности была допущена небольшая неточность в оформлении. Его контракт закончился 18 марта, а уволить его согласно распоряжению необходимо 30 марта — как выкрутятся чиновники, пока неизвестно. Проект единой социальной карты, который придется курировать Гайде, 1 февраля анонсировал губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона отметил, что такая карта позволит упростить получение государственных и муниципальных услуг, распоряжаться монетизированными льготами и использовать другие госсервисы.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
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