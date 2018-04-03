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Главные новости Челябинской области
11:51  03 апреля 2018 0

На Южный Урал надвигается большая вода, под угрозой затопления федеральная трасса и 34 населенных пункта

Архив. Паводок. Челябинск., река, половодье, плотина, весна
Пик паводка на Южном Урале придется на апрель—майФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная трасса М5 от Челябинска до Сатки может попасть в зону затопления в период весеннего половодья. Об этом сообщает Росавтодор. Паводок также угрожает 34 населенным пунктам. Специалисты управления федеральных дорог «Южный Урал» и ГУ МЧС по региону переходят на круглосуточное дежурство.

На селекторном совещании в Росавтодоре, которое проводил начальник управления Роман Старовойт, было заявлено, что пик половодья в Уральском федеральном округе приходится на апрель—май. В Челябинской области трассу М5 от Сатки до Челябинска сейчас расчищают дорожные службы Упрдор «Южный Урал», чтобы избежать негативных последствий при активном таянии снега, — сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления. Из-за малоснежной зимы угрозы ЧС нет, но дорожники мониторят ситуацию в ежедневном режиме.

Между тем из-за малоснежной зимы проблемы могут возникнуть у 34 населенных пунктов, которые на протяжении многих лет находятся в рискованной зоне половодья. Речь идет об Ашинском, Брединском, Варненском, Троицком, Красноармейских районах. «Вода в реках промерзла до дна, — пояснил „URA.RU“ министр общественной безопасности региона Евгений Савченко. — При таянии вода может оказаться надо льдом, и если поднимется на метр, есть угроза затопления».

«Все службы, ведомства, органы местного самоуправления готовы к приходу большой воды. Проводятся превентивные противопаводковые мероприятия, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе ГУ МЧС по региону. — На реке Уй в районе технологического и железнодорожного мостов поселка ГРЭС силами сотрудников Троицкого и Мобильного отрядов Поисково—спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской областной проводилась распиловка льда. Целый ряд муниципальных образований ожидают мероприятия по чернению льда».

Альбина Золотухина
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