Югорские энергетики повысили надежность сетей в регионе

12:16 03 апреля 2018 0

Из-за отказа оборудования сети отключались 58 раз за год ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»

За прошедший 2017 год общее количество аварийных отключений в электросетях Югры снизилось на 18% в сравнении с предыдущим 2016 годом. К такому выводу пришли инженеры центральной диспетчерской службы ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Снижение аварийных ситуаций произошло почти по всем территориям Ханты-Мансийского автономного округа, где компания ведет свою деятельность.

Всего энергетики выделяют четыре основные причины аварийных отключений: отказ оборудования; действия третьих лиц; воздействия стихии, а также отключения вышестоящими организациями. Статистика отключений из-за отказа оборудования в сравнении 2016 годом осталась на том же уровне — 58 случаев за год.

Главный инженер ОАО «ЮТЭК-РС» Роман Глухих отметил, что каждый год сотрудники компании проводят большую ремонтную кампанию, подготавливаясь к осенне-зимнему сезону. «В 2017 году на 14 сервисных предприятиях были выполнены 411 мероприятий на общую сумму почти в 358 миллионов рублей. И, несмотря на то, что у нас есть участки сетей с максимальным процентом износа, а вообще он варьируется от 13% до 100%, отказ работы оборудования невысокий в разрезе по всем территориям», — уточнил Глухих.

Количество отключений по вине третьих лиц снизилось на 40%. Как правило, в таких перебоях виновниками являются сторонние организации. Они рвут кабели, копая ямы рядом с электрокоммуникациями, сбивают столбы линий электропередач, а также цепляют спецтехникой провода, обрывая их.

Из-за стихии в 2017 году произошло 88 аварийных отключений ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»

Статистика отключений из-за плохих погодных условий в 2017 году показывает хороший результат — 88 случаев против 119 в 2016 году. Больше отключений произошло только по причине вышестоящих организаций.

«Мы никак не можем повлиять на погоду, спрогнозировать действия сторонних компаний, которые случайно выводят из рабочего состояния наши сети или отключения вышестоящими организациями, но мы можем сокращать длительность отключений и уделяем этому вопросу большое внимание», — уточнил Глухих. Так, в 2017 году время аварийных отключений из-за природной стихии сократилась более, чем вдвое, а длительность отключений из-за действий третьих лиц — втрое.

Главный инженер ОАО «ЮТЭК-РС» отметил, что снижение количества отключений, а также их время — заслуга сотрудников диспетчерских служб и оперативно-выездных бригад. «С их участием мы ежегодно проводим десятки противоаварийных тренировок, отрабатывая навыки взаимодействия, скорость действий и переговоров. В 2017 году провели 259 тренировок, в том числе с сотрудниками смежных предприятий и МЧС» — заключил Глухих.