Общественная палата требует изолировать педагогов челябинского интерната, где насиловали детей

Общественная палата РФ обеспокоена тем, что проходившие по делу о сексуальном насилии в школе-интернате Челябинской области воспитатели вернулись к работе. Ведомство направило в региональную прокуратуру письмо с просьбой изолировать педагогов от детей до завершения следствия.
«В ходе следствия могут открыться новые обстоятельства и новые факты насильственных действий, а в таком случае абсолютно очевидно, что воспитанники интерната могут быть подвергнуты воздействию и давлению», — говорится в письме, адресованном прокурору Челябинской области, региональным министерствам социального развития и образования и науки, а также Минобразованию РФ.
По словам члена ОП РФ Елены Альшанской, шансов, что расследование получится объективным, после возвращения воспитателей к работе практически нет. Также неизвестно, получится ли установить других возможных пострадавших от насилия в интернате, обеспокоена Альшанская.
Громкий скандал в Челябинской области вокруг коррекционной школы для детей с задержками психического развития прогремел в феврале 2018 года. Несколько приемных детей рассказали родителям, что их насиловали в учреждении. По словам пострадавших, некий «дядя Сережа» совершал действия сексуального характера на рыбалке, а также сами педагоги устраивали оргии с воспитанниками прямо в интернате. Однако в ходе расследования следователи не выявили нарушений со стороны воспитателей.
Ранее специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной совместно с коллегами из Москвы, представителями прокуратуры, педагогами и психологами посетили заведения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе социальные приюты и центры. Результаты проверок возмутили правозащитников, передает «Федеральное агентство новостей».
«Получается, за неполную неделю проверяющие объехали 30 учреждений и осматривали по пять интернатов в день. Это что за оптимизация защиты детских прав?» — выразил негодование директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Валерий Солянин. Проверять бухгалтерию при «громких педофильских скандалах» он назвал цинизмом. Лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко считает, что спецучреждения для детей с ограниченными возможностями всегда будут раем для педофилов. «Те, кто с детства попадает в лапы педофилов, считают это нормой жизни. Нет смысла расспрашивать таких детей, забежав к ним на минутку, где у них тут педофилы», — пояснила Левченко.