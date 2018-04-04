Резник рассказал, когда Пугачева вернется на сцену

20:23 04 апреля 2018 2

За последний год Примадонна кардинально сменила имидж Фото: depositphotos.com © URA.RU

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева вернется на сцену в 2019 году. Свое мнение относительно творческого пути певицы высказал поэт-песенник Илья Резник, который решил развеять все слухи и домыслы о возвращении к концертной деятельности Пугачевой.

«Следующий год у нее юбилейный, думаю да, [вернется]. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни — вечные, они живут уже 30-40 лет», — рассказал в интервью StarHit Илья Резник.

За последний год Примадонна скинула 20 килограммов и кардинально сменила имидж: вместо безразмерных платьев артистка теперь позволяет себе короткие юбки и шорты, облегающие наряды и без смущения оголяет колени.