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04 апреля 2018
20:23  04 апреля 2018 2

Резник рассказал, когда Пугачева вернется на сцену

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла
За последний год Примадонна кардинально сменила имиджФото: depositphotos.com © URA.RU

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева вернется на сцену в 2019 году. Свое мнение относительно творческого пути певицы высказал поэт-песенник Илья Резник, который решил развеять все слухи и домыслы о возвращении к концертной деятельности Пугачевой.

«Следующий год у нее юбилейный, думаю да, [вернется]. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни — вечные, они живут уже 30-40 лет», — рассказал в интервью StarHit Илья Резник.

За последний год Примадонна скинула 20 килограммов и кардинально сменила имидж: вместо безразмерных платьев артистка теперь позволяет себе короткие юбки и шорты, облегающие наряды и без смущения оголяет колени.

Павел Маркуш
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