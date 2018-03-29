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29 марта 2018
12:39  29 марта 2018 0

Пугачева похудела до подросткового размера. ФОТО

Примадонна воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерьюФото: Алла Пугачева, Instagram

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева сильно похудела, практически до подростковых размеров. За последний год примадонна скинула 20 килограммов и кардинально сменила имидж. Вместо безразмерных платьев артистка теперь позволяет себе короткие юбки и шорты, облегающие наряды и без смущения оголяет колени.

В этом году Пугачевой исполнится 69 лет, несмотря на свой возраст, певица не собирается «выходить на пенсию». Как пишет «Экспресс газета», звезда отечественной эстрады довольна своим внешним видом и даже публикует в соцсетях селфи без косметики.

По информации издания, несколько лет назад Пугачева решилась на круговую подтяжку лица. Но пластические хирурги отказали в проведении операции из-за существенного риска осложнений. Напомним, что совсем недавно певица сообщила на своей странице в Instagram, что стала чувствовать себя неважно. Призналась, что ей стало трудно ходить и дышать. Несмотря на периодические жалобы на здоровье, выглядит певица хорошо — она сменила стиль на молодежный и появляется на публике в модных образах.

Ксения Томашова
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