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05 апреля 2018
12:36  05 апреля 2018 0

Юля Михалкова показала, как проводит Чистый четверг в бане. ФОТО

Раньше Михалкова делилась другими «чистыми» снимками (архивное фото)Фото: Instagram Юлии Михалковой

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, как проводит Чистый четверг страстной недели. В своем instagram-аккаунте звезда выложила фотографию после бани.

«Сегодня, в 6 утра, я сходила в баньку. И так легко стало, столько сил и светлых мыслей появилось! У кого есть возможность — обязательно сходите в баньку! Это правильное дело», — написала Юлия Михалкова.

Среди 303 тысячи подписчиков звезды большинство поддержали православные традиции: «Натуральная красота… Отлично! Мне нравится гармония, царствующая на снимке… С лёгким паром!.. Эх, баньки своей нет, да и сходить не с кем!.. Мое мнение: это кайф!»

В Чистый (Великий) четверг страстной недели православные традиционно моются до восхода Солнца, а после этого тщательно прибираются в домах: вытирают пыль, моют полы, окна. Главной традицией Чистого четверга считается выпечка пасхальных куличей и покраска яиц.

Михалкова принимает активное участие в жизни Екатеринбурга и области. Недавно актриса спустилась в шахту, чтобы добыть драгоценные камни. Также Михалкова вместе со своим коллегой Андреем Рожковым спустились в екатеринбургское метро, чтобы рассказать горожанам об Экспо-2025.

Павел Маркуш
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