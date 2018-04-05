Юля Михалкова показала, как проводит Чистый четверг в бане. ФОТО

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, как проводит Чистый четверг страстной недели. В своем instagram-аккаунте звезда выложила фотографию после бани.
«Сегодня, в 6 утра, я сходила в баньку. И так легко стало, столько сил и светлых мыслей появилось! У кого есть возможность — обязательно сходите в баньку! Это правильное дело», — написала Юлия Михалкова.
Среди 303 тысячи подписчиков звезды большинство поддержали православные традиции: «Натуральная красота… Отлично! Мне нравится гармония, царствующая на снимке… С лёгким паром!.. Эх, баньки своей нет, да и сходить не с кем!.. Мое мнение: это кайф!»
В Чистый (Великий) четверг страстной недели православные традиционно моются до восхода Солнца, а после этого тщательно прибираются в домах: вытирают пыль, моют полы, окна. Главной традицией Чистого четверга считается выпечка пасхальных куличей и покраска яиц.
Михалкова принимает активное участие в жизни Екатеринбурга и области. Недавно актриса спустилась в шахту, чтобы добыть драгоценные камни. Также Михалкова вместе со своим коллегой Андреем Рожковым спустились в екатеринбургское метро, чтобы рассказать горожанам об Экспо-2025.