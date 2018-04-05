{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,58
Динамика за 2 недели
Евро 70,59
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 апреля 2018
04 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
16:38  05 апреля 2018 0

Перед Пасхой на Южном Урале резко подняли цены на яйца

Покраска яиц к Пасхе. Екатеринбург, еда, пасхальное яйцо, пасха, пища, православие, яйцо, продукты питания, покраска яиц
В антимонопольной службе уверены, что рост цен происходит согласно законуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В последние дни перед Пасхой в разных районах Челябинской области произошел серьезный рост цен на куриные яйца. В некоторых районах за неделю стоимость увеличилась в полтора раза.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы РФ от Челябинской области Виталий Пашин (член фракции ЛДПР). Депутат перечислил стоимость десятка яиц в Бредах (57 р.), Южноуральске (53 р.), Троицке (49 р.), Магнитогорске (70 р.) и в Челябинске (до 120 р.). При этом сравнение цен «до» и «после» приведено лишь для Катав-Ивановска — там цена на десяток яиц за неделю поднялась почти в полтора раза: с 29 до 42 рублей. Тем не менее в публикации отмечается, что «на оптовых базах отпускная цена практически прежняя».

В разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь УФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк сообщила, что в этом году от жителей региона еще не было обращений и жалоб на повышение цен, но по прошлому опыту — скачок происходит в рамках закона и согласно рыночным правилам. «Действительно каждый год в связи с праздниками отмечается такая сезонность — увеличение цен. В прошлых годах мы рассматривали подобные заявления. Нарушения антимонопольного законодательства не устанавливали», — говорит Мартынюк. По ее словам, рынок по реализации яиц в Челябинской области является конкурентным. Доминант в нем нет, а рост в розницу вызван ростом отпускных цен. «Как правило, как показывают прошлые годы, непосредственно перед самой Пасхой — за день, за два — цены начинают снижаться», — заключает пресс-секретарь антимонопольной службы.

Помощник депутата Пашина Кирилл Усманов рассказал, что проверка цен «на местах» была их инициативой. Он сообщил «URA.RU», что в ближайшее время предоставит более подробную информацию. «Мы дали поручение местным координаторам [ЛДПР], чтобы они в цифрах предоставили данные о том, какие магазины отличились, какие производители конкретно», — говорит Усманов.

«Возникает вопрос: кто у нас торгует яйцами? — заканчивает сообщение депутат Пашин. — Спекулянты или чуткие к рыночным тенденциям бизнесмены? Склонен думать, что все-таки спекулянты, причем спекулирующие на чувствах верующих. Как говорится, Бог им судья!».

В 2018 году православные будут отмечать Пасху в ближайшее воскресенье, 8 апреля. Празднику предшествовал Великий пост.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров