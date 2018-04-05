Перед Пасхой на Южном Урале резко подняли цены на яйца

16:38 05 апреля 2018 0

В антимонопольной службе уверены, что рост цен происходит согласно закону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В последние дни перед Пасхой в разных районах Челябинской области произошел серьезный рост цен на куриные яйца. В некоторых районах за неделю стоимость увеличилась в полтора раза.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы РФ от Челябинской области Виталий Пашин (член фракции ЛДПР). Депутат перечислил стоимость десятка яиц в Бредах (57 р.), Южноуральске (53 р.), Троицке (49 р.), Магнитогорске (70 р.) и в Челябинске (до 120 р.). При этом сравнение цен «до» и «после» приведено лишь для Катав-Ивановска — там цена на десяток яиц за неделю поднялась почти в полтора раза: с 29 до 42 рублей. Тем не менее в публикации отмечается, что «на оптовых базах отпускная цена практически прежняя».

В разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь УФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк сообщила, что в этом году от жителей региона еще не было обращений и жалоб на повышение цен, но по прошлому опыту — скачок происходит в рамках закона и согласно рыночным правилам. «Действительно каждый год в связи с праздниками отмечается такая сезонность — увеличение цен. В прошлых годах мы рассматривали подобные заявления. Нарушения антимонопольного законодательства не устанавливали», — говорит Мартынюк. По ее словам, рынок по реализации яиц в Челябинской области является конкурентным. Доминант в нем нет, а рост в розницу вызван ростом отпускных цен. «Как правило, как показывают прошлые годы, непосредственно перед самой Пасхой — за день, за два — цены начинают снижаться», — заключает пресс-секретарь антимонопольной службы.

Помощник депутата Пашина Кирилл Усманов рассказал, что проверка цен «на местах» была их инициативой. Он сообщил «URA.RU», что в ближайшее время предоставит более подробную информацию. «Мы дали поручение местным координаторам [ЛДПР], чтобы они в цифрах предоставили данные о том, какие магазины отличились, какие производители конкретно», — говорит Усманов.

«Возникает вопрос: кто у нас торгует яйцами? — заканчивает сообщение депутат Пашин. — Спекулянты или чуткие к рыночным тенденциям бизнесмены? Склонен думать, что все-таки спекулянты, причем спекулирующие на чувствах верующих. Как говорится, Бог им судья!».

В 2018 году православные будут отмечать Пасху в ближайшее воскресенье, 8 апреля. Празднику предшествовал Великий пост.