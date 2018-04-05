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05 апреля 2018
04 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
16:56  05 апреля 2018 0

Прокуратура изменит приговор челябинскому экс-министру, получившему условный срок вместо 10 лет колонии

Оглашение приговора бывшему министру социальных отношений Челябинской области Олегу Бехтереву. Челябинск, бехтерев олег
Олег Бехтерев не надеялся, что останется на свободе, прокуратур решила его не разочаровыватьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура готовит жалобу на приговор экс-министру социальных отношений Челябинской области Олегу Бехтереву и его соучастнице, учредителю ООО «Компания «ИНТЕХПРОД» Ирине Кем, признанным виновными в коррупции. Надзорное ведомство считает вердикт слишком мягким, сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.

«Апелляционное представление готовится. Оно будет подано в ближайшие дни», — сказала официальный представитель силового ведомства. Тракторозаводский райсуд приговорил Олега Бехтерева и Ирину Кем к условным срокам в шесть и пять лет и штрафам в 900 тыс. и 800 тыс. рублей соответственно. Прокуратура требовала 10 лет колонии и штраф в 100 млн рублей для экс-министра и 8 лет колонии его пособнице.

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Изначально чиновнику инкриминировалось получение взятки в пять миллионов рублей за заключение контрактов на поставку средств реабилитации инвалидов по завышенной стоимости. Сумма растраты в приговоре превысила 38 млн рублей. Однако суд исключил коррупционные статьи, как «излишне вмененные органами предварительного следствия». То есть взятку Бехтерева включили в сумму растраченных денег. В итоге экс-чиновник признан виновным только по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата), Ирина Кем — по ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате). Решение суда было неожиданным для всех сторон. Олег Бехтерев даже пришел на оглашение приговора со спортивной сумкой с вещами, ожидая реального срока.

Олег Бехтерев возглавил министерство 13 января 2014 года при губернаторе Михаиле Юревиче и был отправлен в отставку новым главой региона Борисом Дубровским, не просидев в кресле руководителя ведомства и месяца. До назначения в министерство занимал пост директора госучреждения «Челябинский геронтологический центр».

Сергей Леонов
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