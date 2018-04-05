16:56 05 апреля 2018 0

Олег Бехтерев не надеялся, что останется на свободе, прокуратур решила его не разочаровывать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура готовит жалобу на приговор экс-министру социальных отношений Челябинской области Олегу Бехтереву и его соучастнице, учредителю ООО «Компания «ИНТЕХПРОД» Ирине Кем, признанным виновными в коррупции. Надзорное ведомство считает вердикт слишком мягким, сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.

«Апелляционное представление готовится. Оно будет подано в ближайшие дни», — сказала официальный представитель силового ведомства. Тракторозаводский райсуд приговорил Олега Бехтерева и Ирину Кем к условным срокам в шесть и пять лет и штрафам в 900 тыс. и 800 тыс. рублей соответственно. Прокуратура требовала 10 лет колонии и штраф в 100 млн рублей для экс-министра и 8 лет колонии его пособнице.

Изначально чиновнику инкриминировалось получение взятки в пять миллионов рублей за заключение контрактов на поставку средств реабилитации инвалидов по завышенной стоимости. Сумма растраты в приговоре превысила 38 млн рублей. Однако суд исключил коррупционные статьи, как «излишне вмененные органами предварительного следствия». То есть взятку Бехтерева включили в сумму растраченных денег. В итоге экс-чиновник признан виновным только по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата), Ирина Кем — по ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате). Решение суда было неожиданным для всех сторон. Олег Бехтерев даже пришел на оглашение приговора со спортивной сумкой с вещами, ожидая реального срока.

Олег Бехтерев возглавил министерство 13 января 2014 года при губернаторе Михаиле Юревиче и был отправлен в отставку новым главой региона Борисом Дубровским, не просидев в кресле руководителя ведомства и месяца. До назначения в министерство занимал пост директора госучреждения «Челябинский геронтологический центр».