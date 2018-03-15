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Главные новости Челябинской области
18:22  15 марта 2018 0

Прокуратура требует 10 лет колонии для челябинского экс-министра

Бехтерев похитил из бюджета больше 36 млн рублейФото: пресс-служба правительства Челябинской области

Завершено следствие по уголовному делу бывшего министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева, которого обвиняют в многомиллионных хищениях. Прокурор требует отправить подсудимого в колонию строгого режима на 10 лет.

Следствие установило, что Бехтерев похитил вверенное ему имущество на сумму более 36 млн рублей, которые были выделены на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Пособницей экс-министра была Ирина Кем. Олег Бехтерев заключал с подконтрольными ей предприятиями государственные контракты по завышенным ценам, рассказала старший помощник прокурора Тракторозаводского района Челябинска Светлана Додонова. Он также получил от Ирины Кем взятку в 5 млн рублей за содействие в заключении контрактов.

По итогам судебного заседания обвинение требует отправить Бехтерева отбывать наказание в колонии строгого режима на 10 лет, а также назначить ему штраф в 100 с лишним млн рублей. Для Ирины Кем прокурор просит восемь лет колонии общего режима и штраф аналогичного размера. Оглашение приговора назначено на 28 марта.

Дарья Корчак
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