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28 марта 2018
27 марта 2018
26 марта 2018
19:14  28 марта 2018 0

Уникальный приговор! Челябинский министр-коррупционер получил условный срок вместо 10 лет тюрьмы

Оглашение приговора бывшему министру социальных отношений Челябинской области Олегу Бехтереву. Челябинск, бехтерев олег
Олег Бехтерев пришел на суд со спортивной сумкой с вещамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Необычное решение вынес Тракторозаводский райсуд по делу о коррупции в отношении экс-министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева и его пособницы, учредителя ООО «Компания «ИНТЕХПРОД» Ирины Кем. Чиновник и коммерсантка получили условные сроки в 6 и 5 лет и штрафы в 900 тыс. и 800 тыс. рублей соответственно, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

Изначально чиновнику инкриминировалось получение взятки в 5 млн рублей за заключение контрактов на поставку средств реабилитации инвалидов по завышенной стоимости. Сумма растраты в приговоре превысила 38 млн рублей. Однако суд исключил коррупционные статьи, как «излишне вмененные органами предварительного следствия». То есть сумму взятки, которую инкриминировали Бехтереву, включили в сумму растраченных денег. В приговоре суда Олег Бехтерев признан виновным только по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата), Ирина Кем — по ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате).

Прокуратура требовала 10 лет колонии и штраф в 100 млн рублей для Бехтерева и 8 лет колонии Ирине Ким. Экс-министр даже пришел на оглашение приговора со спортивной сумкой с вещами, ожидая реального срока. Вердикт суда оказался неожиданным для всех сторон.

Олег Бехтерев возглавил министерство 13 января 2014 года при губернаторе Михаиле Юревиче и был отправлен в отставку новым главой региона Борисом Дубровским, не просидев в кресле руководителя ведомства и месяца. До назначения в министерство занимал пост директора госучреждения «Челябинский геронтологический центр».

Сергей Леонов
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