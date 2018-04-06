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06 апреля 2018
05 апреля 2018
09:34  06 апреля 2018 0

Бывший переводчик Каддафи рассказал о десятках миллионов евро для кампании Саркози

Николя Саркози получил от Каддафи 20 млн евроФото: wikipedia.org

Бывший переводчик Муаммара Каддафи рассказал, как ливийский лидер финансировал избирательную кампанию экс-президента Франции Николя Саркози. По словам Мифтаха Миссури, речь шла о десятках миллионов евро.

В 2005 году Николя Саркози, будучи министром внутренних дел Франции, посетил Ливию. Тогда он сообщил, что собирается баллотироваться в президенты, рассказал Миссури порталу RT. «Ливийский лидер ответил ему, что это радостная новость, и было бы хорошо, если бы друг Ливии и его личный друг стал бы президентом Франции. Каддафи обещал Саркози всяческую поддержку и помощь», — вспоминает бывший переводчик Каддафи.

Представители предвыборного штаба Саркози встретились с ливийскими чиновниками и составили документ с просьбой к руководству Ливии выделить 50 млн евро в поддержку предвыборной кампании Николя Саркози. Муаммар Каддафи же распорядился уменьшить эту сумму до 20 млн евро, рассказал Миссури. «Каддафи говорил об этом и лично мне. Однажды он сказал мне: „Я пожертвовал 20 миллионов евро“», — заявил бывший переводчик. По его словам, ливийский лидер признавал это и в телевизионных интервью.

Николя Саркози был взят под стражу 20 марта, сообщало «Федеральное агентство новостей». Его задержали по делу о нарушении финансирования политических кампаний, а затем обвинили в руководстве пассивной коррупцией и сокрытии ливийских госсредств.

Дарья Корчак
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