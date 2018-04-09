Бастрыкин отказался распускать СК

07:33 09 апреля 2018 2

Главе СК РФ нужно время на налаживание работы Фото: Официальный сайт президента РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в неделю получает полторы тысячи жалоб на подчиненных, но не считает это поводом для ликвидации структуры. Об этом он сказал на встрече со студентами Санкт-Петербургского государственного университета.

Руководитель ведомства отметил, что его нельзя расформировывать, сообщает РБК. Бастрыкин напомнил, что СК РФ был создан на базе Следственного комитета при Прокуратуре в 2011 году и пока «слишком мало работал». На вопрос о том, готов ли он будет возглавить некое объединенное силовое ведомство, Бастрыкин ответил: «Лично я не готов».

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин отправил в отставку 11 генералов из силовых структур, среди которых МВД, СК, ФСИН и МЧС. В списке уволенных оказались двое уральцев: глава СУ СКР Свердловской области Валерий Задорин и начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор полиции Александр Гук.

Напомним, бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета были арестованы за получение взятки в 500 тысяч долларов от вора в законе Шакро Молодого. Это была лишь первая часть оплаты. Всего было обещано пять миллионов долларов за развал дела солнцевского авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.