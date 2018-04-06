19:20 06 апреля 2018 2

После всех скандалов Задорин ушел на почетную генеральскую пенсию Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Пошатнувшаяся карьера руководителя СКР по Свердловской области 56-летнего генерал-лейтенанта Валерия Задорина так и не выправилась после кризиса лета 2017 года. Тогда Задорин был отстранен от работы из-за скандала с «борзым» директором. На «прямую линию» президенту пришло сообщение от рабочих нижнетагильского завода теплоизоляционных материалов. Они пожаловались, что 34-летний директор завода Денис Кокорин не платит зарплату с августа 2016 года. Кокорин задолжал рабочим 13,3 млн рублей, однако платить отказывался, говорил «пусть меня об этом Путин попросит». После этого Кокорин попал под следствие и был арестован, а Задорин 12 июля 2017 года отстранен за бездействие.

По распоряжению руководителя СК РФ Александра Бастрыкина была назначена служебная проверка. Бригада сотрудников центрального аппарата СКР, которая приезжала на Урал, по итогам проверки не нашла вины Задорина в волоките. В результате 7 августа Задорин вышел на работу.

После дела «борзого» Кокорина карьера Задорина пошла под уклон Фото: Денис Кокорин, «ВК»

Известно, что у Задорина сложились довольно напряженные отношения с руководством ГУ МВД по Свердловской области. Поводов было достаточно, одним из них стало обвинение в «похоронах» резонансного дела Евгения Ройзмана, которое было возбуждено еще до того, как тот стал мэром Екатеринбурга. Тогда оперативники уголовного розыска собрали материал по исчезновению из храма в селе Быньги порядка 50 икон XVIII—XIX веков, каждая стоимостью несколько миллионов рублей. Самой ценной из них называют икону Симеона Верхотурского XVIII века, аукционная цена которой составляет около девяти миллионов рублей. Кроме того, пропали большая храмовая люстра каслинского литья, иконостас, предметы культа из золотаи серебра.

Исчезновение ценностей произошло в то время, когда в храме Николая Чудотворца, который является памятником истории федерального значения, незаконно делали ремонт реабилитанты фонда «Город без наркотиков». Все материалы, которых, по словам полицейских, было достаточно для уголовного дела и приговора в суде, неожиданно были затребованы Задориным в СК области.

С тех пор об этих материалах никто не слышал. А иконы так и остались не найденными. А после того, как Ройзмана выбрали мэром, про дело просто перестали вспоминать.

Другой претензией к Задорину стало дело ЖСК «Бухта Квинс». Оно долго не расследовалось, хотя обманутые дольщики жаловались во все инстанции, устраивали митинги. После того как ГСУ ГУ МВД по Свердловской области собрало материалы о причастности к мошенничеству с деньгами пайщиков кооператива шансонье Александра Новикова, Задорин забрал дело к себе.

В ноябре 2017 года Задорин ушел в отпуск, и вновь поползли слухи, что он больше не вернется. Дескать, в декабре истекает его контракт, который не будет продлен. Однако и тогда Задорин вернулся. Что стало последней каплей сейчас, что он все же отправлен на пенсию, пока никому не известно.

«Валерия Задорина я знаю с 2010 года. За годы взаимодействия с ним, могу сказать, что Валерий Юрьевич — большой профессионал, всегда стоящий на страже интересов добросовестных и законопослушных граждан. Уверен, что в ближайшее время его профессиональные качества будут востребованы в новой должности», — уверен вице-губернатор, курирующий взаимодействие областного правительства с силовиками Азат Салихов.

Михаил Бусылко работает в следственных органах 20 лет Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что опубликован указ президента об увольнении 11 генералов. Среди них оказался и глава Свердловского СКР Валерий Задорин. Исполняющим обязанности ведомства назначен полковник Михаил Бусылко. Михаилу Бусылко в мае исполнится 42 года. Известно, что он в 1998 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. Работал следователем прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, старшим следователем в Свердловской областной прокуратуре. Работал следователем по особо важным делам управления Генеральной прокуратуры в УрФО. С 2007 по 2011 годы работал заместителем руководителя СО и руководителя второго СО СК при прокуратуре России по Уральскому федеральному округу. С 2011 года занял должность заместителя Задорина. Женат, имеет двоих детей.

О том, в каком состоянии оставил Задорин Свердловское управление своим преемникам, «URA.RU» рассказал источник в следственных органах. «В общем и целом Свердловский СК смотрится неплохо на фоне 4-го отдела по УрФО, Челябинского, Курганского и Тюменского управлений. Там ситуация совершенно аховая. Меньше совершается нелепых ошибок, меньше нарушений, по сравнению с другими. В то же время много ошибок и нарушений в совокупности из-за того, что объем работы в принципе больше. А в остальном, как у всех, есть свои негодяи и есть свои герои. Негодяев так же покрывают и говорят о них только в крайнем случае, когда уже скрывать невозможно. Хватает малограмотных решений, процессуальных нелепостей, которые потом рассыпаются в судах. На фоне других регионов Свердловский СК выглядит выигрышно, хотя проблем очень-очень много», — считает источник.