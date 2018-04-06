Путин снял с должностей 11 генералов и одного полковника

18:27 06 апреля 2018 2

Президент перешел к кардинальным мерам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин уволил руководителей силовых ведомств. Среди отправленных в отставку есть главы региональных управлений МВД, СК, ФСИН и МЧС. Указ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с документом должностей лишились двое уральцев: начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор полиции Александр Гук и глава управления Следственного комитета по Свердловской области генерал-лейтенант юстиции Валерий Задорин. Как выяснило «URA.RU», областной СКР временно возглавит полковник Михаил Бусылко.

Кроме того, в отставку отправлены главы СК по Белгородской области — генерал-майор юстиции Александр Сергеев, Пензенской — генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин и Псковской — генерал-майор юстиции Олег Тушмалов, а также руководитель СК в Красноярском крае генерал-лейтенант юстиции Игорь Напалков.

От должностей также отстранены руководитель МВД Удмуртии — генерал-майор полиции Александр Первухин, начальник удмуртского ФСИН — полковник внутренней службы Владимир Доронин и замглавы МВД Волгоградской области — генерал-майор юстиции Виталий Шевченко.

Тем же указом освобождены от должностей замначальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Павел Бугаев, начальник НИИ ФСИН генерал-майор внутренней службы Андрей Быков, начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС и генерал-полковник внутренней службы Шамсутдин Дагиров. О причинах отставок не сообщается.