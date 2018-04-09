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Главные новости Челябинской области
19:32  09 апреля 2018 0

Челябинец трубой проломил череп ребенку

Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операционная, операция, хирург, медицина, здравоохранение, хирургическое отделение, больница
Мальчика срочно госпитализировалиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Южноуральске, на улице, молодой человек ударил мальчика трубой по голове. Ребенок с переломом черепа был доставлен в больницу. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

По данным следствия, инцидент произошел 25 марта в Южноуральске. Между 20-летним местным жителем и 11-летним ребенком завязалась ссора. Молодой человек схватил металлическую трубу и ударил ею мальчика по голове. Ребенка с переломом свода черепа госпитализировали. Врачи назвали причиненный вред здоровью тяжким.

Обидчику региональный Следственный комитет предъявил обвинение в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Молодого человека заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Наталья Михалева
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