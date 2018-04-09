Челябинец трубой проломил череп ребенку

Мальчика срочно госпитализировали
В Южноуральске, на улице, молодой человек ударил мальчика трубой по голове. Ребенок с переломом черепа был доставлен в больницу. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.
По данным следствия, инцидент произошел 25 марта в Южноуральске. Между 20-летним местным жителем и 11-летним ребенком завязалась ссора. Молодой человек схватил металлическую трубу и ударил ею мальчика по голове. Ребенка с переломом свода черепа госпитализировали. Врачи назвали причиненный вред здоровью тяжким.
Обидчику региональный Следственный комитет предъявил обвинение в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Молодого человека заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.