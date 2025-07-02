Челябинцы выбрали новый дизайн для транспортных карт. Фото

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Обновленные карты будут доступны для покупки в начале нового учебного года
Обновленные карты будут доступны для покупки в начале нового учебного года Фото:

В Челябинске завершилось голосование за дизайн транспортной карты, посвященной десятилетию науки и технологий. Как сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Служба организации движения», большинство горожан отдали предпочтение варианту с изображением памятника физику Игорю Курчатову на фоне футуристического города.

«Мы подвели итоги голосования: вариант под номером два набрал 63,8% голосов, одержав уверенную победу. Транспортная карта с новым дизайном появится в продаже к началу учебного года», — уточнили в пресс-службе. Всего челябинцам было представлено три варианта оформления.

Презентация дизайна состоится в рамках Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус». Транспортная карта будет выпущена ограниченным тиражом.

На всех трех вариантах был изображен памятник Игорю Курчатову
На всех трех вариантах был изображен памятник Игорю Курчатову
Фото:

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В Челябинске завершилось голосование за дизайн транспортной карты, посвященной десятилетию науки и технологий. Как сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Служба организации движения», большинство горожан отдали предпочтение варианту с изображением памятника физику Игорю Курчатову на фоне футуристического города. «Мы подвели итоги голосования: вариант под номером два набрал 63,8% голосов, одержав уверенную победу. Транспортная карта с новым дизайном появится в продаже к началу учебного года», — уточнили в пресс-службе. Всего челябинцам было представлено три варианта оформления. Презентация дизайна состоится в рамках Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус». Транспортная карта будет выпущена ограниченным тиражом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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