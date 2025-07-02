В Челябинске завершилось голосование за дизайн транспортной карты, посвященной десятилетию науки и технологий. Как сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Служба организации движения», большинство горожан отдали предпочтение варианту с изображением памятника физику Игорю Курчатову на фоне футуристического города.
«Мы подвели итоги голосования: вариант под номером два набрал 63,8% голосов, одержав уверенную победу. Транспортная карта с новым дизайном появится в продаже к началу учебного года», — уточнили в пресс-службе. Всего челябинцам было представлено три варианта оформления.
Презентация дизайна состоится в рамках Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус». Транспортная карта будет выпущена ограниченным тиражом.
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