Комиссия Заксобрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе приступила к проверке поданных депутатами деклараций за 2017 год.
Как сообщил «URA.RU» председатель комиссии Владимир Никитин, необходимые документы сдали в установленный срок все 50 депутатов. Среди них — Евгений Лобов, подавший в конце марта заявление о досрочном сложении полномочий, и Армен Карапетян, которого прокуратура требует лишить мандата за нарушение закона о противодействии коррупции.
По словам Никитина, в течение ближайшего месяца депутаты смогут вносить поправки в сданные декларации. В течение полутора месяцев комиссия должна проверить предоставленные депутатами цифры, сравнив их с данными компетентных структур.
Ожидается, что проверка деклараций продлится до 1 июня. После этого они будут переданы председателю Заксобрания Людмиле Бабушкиной, которая должна принять решение о публикации данных о доходах и имуществе депутатов на сайте регионального парламента.