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10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
17:23  10 апреля 2018 0

Свердловский парламент готовится к новым декларационным скандалам. Фамилии депутатов-штрафников будут известны до отпусков

Клипарт. Екатеринбург, заксобрание свердловской области
Декларационную проверку могут пройти не все депутатыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Комиссия Заксобрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе приступила к проверке поданных депутатами деклараций за 2017 год.

Как сообщил «URA.RU» председатель комиссии Владимир Никитин, необходимые документы сдали в установленный срок все 50 депутатов. Среди них — Евгений Лобов, подавший в конце марта заявление о досрочном сложении полномочий, и Армен Карапетян, которого прокуратура требует лишить мандата за нарушение закона о противодействии коррупции.

По словам Никитина, в течение ближайшего месяца депутаты смогут вносить поправки в сданные декларации. В течение полутора месяцев комиссия должна проверить предоставленные депутатами цифры, сравнив их с данными компетентных структур.

Ожидается, что проверка деклараций продлится до 1 июня. После этого они будут переданы председателю Заксобрания Людмиле Бабушкиной, которая должна принять решение о публикации данных о доходах и имуществе депутатов на сайте регионального парламента.

Константин Джултаев
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