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22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Свердловской области
10:14  22 марта 2018 0

Из свердловского Заксобрания уходит оппозиционный депутат. Его преемник уже определен

Утверждение старых новых министров и замгубернаторов Свердловской области на очередном заседании заксобрания. Екатеринбург, лобов евгений
Евгений Лобов решил не показывать имуществоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от «Справедливой России» Евгений Лобов написал заявление о досрочном сложении полномочий. На проходящем в эти минуты Совете Заксобрания принято решение о его рассмотрении на запланированном на 3 апреля заседании парламента.

Источники в «СР» предполагают, что Лобов решил сложить мандат, чтобы не сдавать декларации о доходах и имуществе за 2017 год. Ожидается, что преемником Лобова станет Егор Шаламовский, выдвигавшийся в 2016 году кандидатом в депутаты от «Справедливой России» по Железнодорожной территориальной группе.

Константин Джултаев
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