10:14 22 марта 2018 0

Евгений Лобов решил не показывать имущество Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от «Справедливой России» Евгений Лобов написал заявление о досрочном сложении полномочий. На проходящем в эти минуты Совете Заксобрания принято решение о его рассмотрении на запланированном на 3 апреля заседании парламента.

Источники в «СР» предполагают, что Лобов решил сложить мандат, чтобы не сдавать декларации о доходах и имуществе за 2017 год. Ожидается, что преемником Лобова станет Егор Шаламовский, выдвигавшийся в 2016 году кандидатом в депутаты от «Справедливой России» по Железнодорожной территориальной группе.