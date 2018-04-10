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10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
19:50  10 апреля 2018 0

Семилетний ребенок умер в уральской больнице. Врачей подозревают в халатности

Интервью с Людмилой Литвиновой. Екатеринбург, реанимация, скорая помощь, операционная, первая помощь, воздух, спасение, операция, лечение, кислородная маска, медицина, здравоохранение, клиника, процедурная, врач, больница
Действиям медработников дадут уголовно-правовую оценкуФото: Анна Майорова © URA.RU

В следственные органы СК России по Челябинской области поступило сообщение о смерти ребенка в одной из больниц Миасса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Речь идет о гибели 7-летнего мальчика, сообщили в СУ СК России по Челябинской области. Дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). «В рамках расследования уголовного дела будет проведен комплекс необходимых следственных действий и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников», — добавили в ведомстве. Дело взял под свой контроль руководитель следственного управления.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин уволил нескольких сотрудников следственного управления СК по Челябинской области. Это произошло после жалобы жительницы Златоуста на ненадлежащее расследование смерти ее ребенка в одной из частных клиник.

Дарья Корчак
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