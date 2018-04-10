На Урале женщину осудили за рассказ об изнасиловании в полиции

В Магнитогорске местную жительницу Салиму Мухамедьянову оштрафовали на 20 тысяч рублей за ложный донос. Она сообщала, что ее избили и изнасиловали в отделе полиции. Прокурор, обвиняя женщину, просил назначить ей 150 тысяч рублей штрафа.
«Все доказательства, представленные защитой, были признаны судом несостоятельными. Доказательства же стороны обвинения не подвергались критике и сомнению. Отдельный вопрос вызывает и то, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по „ложному доносу“ истек в феврале, но это не помешало судье вынести обвинительный приговор», — рассказала адвокат Мухамедьяновой Ольга Лепехина. Об этом сообщается в официальном telegram-канале фонда «Общественный вердикт».
По данным фонда, полицейские задержали Мухамедьянову вместе с супругом Игорем Губановым после конфликта с соседкой в январе 2016 года. По словам женщины, в отделе полиции ее избили и изнасиловали. Муж пострадавшей в знак протеста отрубил себе два пальца на руке, его возмущало, что изнасилование жены никак не расследуется. По словам Мухамедьяновой и Губанова, стражи порядка грозились подкинуть им наркотики. Несмотря на угрозу, они обратились в Следственный комитет, где после расследования инцидента следователи обвинили Мухамедьянову в ложном доносе.
Ранее легендарная советская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут обвинила в изнасиловании своего тренера Рейнальда Кныша. Об этом она рассказала в телепрограмме «Пусть говорят» в эфире «Первого канала».