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05 апреля 2018
16:33  05 апреля 2018 1

Олимпийская чемпионка в эфире «Первого канала» обвинила тренера в изнасиловании. ВИДЕО

«Девочка с косичками» Корбут сделала сенсационное заявлениеФОТО: #корбут, Instagram

Легендарная советская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут обвинила своего тренера Рейнальда Кныша в изнасиловании. Об этом она заявила в программе «Пусть говорят» в эфире «Первого канала».

Корбут, которая уже много лет живет в США, прилетела в Москву на передачу. Во время эфира она сделала сенсационное признание: будучи юной спортсменкой, она много раз подвергалась избиениям, домогательствам и насилию со стороны тренера Кныша. Наставник изнасиловал «девочку с косичками», как ее прозвали болельщики, перед Олимпиадой в Мюнхене. «Это было!», «Это правда!», — заявила Ольга спустя много лет. Кныш в свою очередь опроверг слова бывшей подопечной. Он обвинил Корбут во лжи и неблагодарности. «Вранье, все с первого до последнего слова. Клевета!», «Какая гадина», «Паскуда», — обозвал Рейнальд Ольгу во время очной ставки по видеосвязи. «Я показывал ей, что она красивая, умная, талантливая, потому что вдохновленный человек чувствует себя гениальным, я старался делать ее гениальной», — объяснил он. Корбут настаивала на своем. «Пусть он говорит все, что угодно, но он врет!», «Я вас уважаю как тренера, но как человек вы — никто», — отметила она.

Ольга Корбут — четырехкратная олимпийская чемпионка, обладательница четырех золотых и двух серебряных медалей на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов. На Олимпиаде в Мюнхене она впервые исполнила уникальный гимнастический элемент — «Петлю Корбут». Позже его запретили из-за высокого травматизма. В 1991 году знаменитая советская чемпионка эмигрировала в США, там она работает тренером в элитной школе, уточняет «Ридус».

Наталья Михалева
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