Уральские металлурги представили свои проекты на международном промышленном форуме

Специалисты Магнитогорского металлургического комбината приняли участие в международной пленарной конференции «Цифровые технологии в промышленности». Мероприятие состоялось в рамках IX международного промышленного форума, проходящего в Челябинске.
Главными темами форума стали инновации, финансовое обеспечение и инжиниринговая деятельность промышленных предприятий, а также импортозамещение и подготовка кадров. В рамках конференции своим опытом поделились представители компаний Сименс АГ, ПГ «Метран», SMS Group GmbH, Paul Wurth S.A. и Primetals Technologies. От ММК в обсуждении приняли участие главный специалист по инновациям Данила Целиканов и руководитель группы математического моделирования и системно-аналитических исследований научно-технического центра ПАО «ММК» Дмитрий Шнайдер, рассказавший собравшимся об опыте уральского предприятия по оптимизации первого передела с помощью проектов математического моделирования. «ММК» разработал математические модели оптимизации доставки и потребления угольного и железорудного сырья, а также создал автоматизированную информационную систему (АИС) «Оптимальный чугун».
«Эта система обеспечивает расчет оптимальных значений качества кокса и доли агломерата индивидуально для доменных печей по критериям: максимум производства чугуна, минимум себестоимости чугуна, минимум себестоимости стали. В настоящее время комплекс рассмотренных в докладе математических моделей внедрен и успешно используется в первом переделе ПАО „ММК“. Работа над развитием проекта продолжается», — уточнили в пресс-службе ПАО «ММК».
Международная выставка «Уральская промышленно-экономическая неделя» и международный промышленный форум «Реконструкция промышленных предприятий — прорывные технологии в металлургии и машиностроении» ежегодно проходят в конгресс-холле Центра международной торговли Челябинска при поддержке Минпромторга РФ и Правительства Челябинской области. Ежегодно в работе Форума и УПЭН принимают участие около 150 компаний, в том числе и зарубежных: из Германии, Австрии, Италии, Франции, Японии, Китая и других стран.