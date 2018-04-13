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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:48  13 апреля 2018 0

Власти забыли про екатеринбургских депутатов, которым предстоит отменить выборы мэра

Екатеринбургская городская Дума, горсовет, главный вход, мэрия, гордума, здание, екатеринбургская городская дума, администрация города екатеринбурга
В екатеринбургской гордуме — затишье перед бурейФото: Анна Майорова © URA.RU

В екатеринбургской гордуме накануне обсуждения проекта поправок к уставу города об отмене всенародных выборов мэра сложилась нестандартная ситуация.

Как сообщили «URA.RU» несколько муниципальных парламентариев, документ будет внесен на их рассмотрение всего через несколько дней — 16—17 апреля. Однако до сих пор представители областных и городских властей не начали с ними стандартных в таких случаях политических консультаций. «Раньше по гораздо менее значимым вопросам заранее нас собирали представители мэрии и администрации губернатора. А сейчас — очень странная тишина. К нам никто не приходит и нас никуда не зовет. Все чего-то ждут, на что-то надеются. Может быть, в начале следующей недели хоть какая-то активность появится», — пояснил влиятельный городской депутат.

На этом фоне обостряются отношения между некоторым депутатами и представителями мэрии. Представитель городских властей пояснил, что руководители администрации города до недавнего времени были уверены в проведении избирательной реформы, в ходе которой число одномандатных округов должно было вырасти с 18 до 26. В соответствии с этим большинству лояльных мэрии депутатов было гарантировано выдвижение в качестве одномандатников при поддержке администрации Екатеринбурга. После того, как Заксобрание области приняло решение о сохранении прежнего числа округов, с частью депутатов устные договоренности оказались расторгнуты.

Выступающие против отмены выборов мэра оппозиционеры проводят переговоры с оппонентами в индивидуальном порядке, пытаясь убедить их изменить позицию. В большинстве случаев они оказываются безуспешными.

Поправки к уставу города об отмене всенародных выборов мэра будут рассмотрены на майском заседании гордумы.

Константин Джултаев
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